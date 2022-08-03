2220 грн от французской организации Triangle Generation Humanitaire: кто может получить
Французская гуманитарная организация Triangle Génération Humanitaire оказывает денежную помощь украинским семьям, пострадавшим от боевых действий на территории Украины.
Кому оказывается помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.
Кто может получить денежные выплаты
Принять участие в программе могут семьи, которые проживают в зоне активных боевых действий или были вынуждены переехать в другие регионы Украины (ВПЛ).
Кроме того, семьи должны принадлежать к одной из следующих категорий:
- семья с детьми;
- семьи, у которых есть человек с инвалидностью;
- пожилые люди, проживающие отдельно от родственников;
- люди с хроническими заболеваниями;
- безработные украинцы в возрасте 50+, которые не получают пенсию.
Как получить помощь
Чтобы получить денежные выплаты от Triangle Génération Humanitaire необходимо подать соответствующую заявку по ссылке.
Сейчас отправить заявку невозможно, 6 июля 2022 года программа была временно приостановлена.
Как сообщили в самой организации, им нужно время для обработки имеющихся заявок и осуществления выплат семьям, которые соответствуют критериям проекта.
В ближайшее время программа денежной помощи вероятно снова начнет работать.
Какая помощь предусмотрена
Семьи, которые отвечают критериям программы и не получали помощь от других международных организаций смогут получить 2 220 грн в месяц на каждого члена семьи.
Выплаты будут поступать в течение трех месяцев.
За дополнительной информацией звоните на горячую линию: 0 800 203 242.