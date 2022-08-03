Приказал снять флаг Украины из админздания: в Херсонской области разоблачили предателя

Август, 03 в 20:20

В Херсонской области руководителя коммунального предприятия подозревают в государственной измене за сотрудничество с российскими военными. Он приказал подчиненным направить специальную хозяйственную технику, которую использовала оккупационная армия для оборонных позиций вокруг Херсона.

По данным Офиса генерального прокурора, по указанию руководителя из административного здания предприятия сняли государственный флаг Украины и вывесили “тряпку” врага. Он призывал работников участвовать в массовых мероприятиях, организованных россиянами.

Руководителю коммунального предприятия в Херсонской области сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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За преступление предусмотрена уголовная ответственность – тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.