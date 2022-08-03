Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Получил более 150 тыс. грн: в Одесской области таможенник требовал взятки за свободный экспорт зерна

Юля Захарченко, редактор ленты
Получил более 150 тыс. грн: в Одесской области таможенник требовал взятки за свободный экспорт зерна
Фото: Офис генпрокурора

В Одесской области разоблачили руководителя таможенного поста Рени, требовавшего систематические взятки за беспрепятственное таможенное оформление экспорта зерна из Украины. Стоимость за один грузовой автомобиль составляла более 1 тыс. грн.

По данным Офиса генерального прокурора, правоохранители задержали мужчину при получении взятки на сумму около 154 тыс. грн.

Фото: Офис генпрокурора

Руководителю таможенного поста Рени Одесской таможни планируют сообщить о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Сейчас смотрят

Сейчас продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия. Следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания меры пресечения руководителю таможенного поста и отстранения от занимаемой должности.

Читайте
Наша цель – регулярность: Зеленский об экспорте украинского зерна

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка