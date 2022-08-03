Август, 03 в 16:45

В Одесской области разоблачили руководителя таможенного поста Рени, требовавшего систематические взятки за беспрепятственное таможенное оформление экспорта зерна из Украины. Стоимость за один грузовой автомобиль составляла более 1 тыс. грн.

По данным Офиса генерального прокурора, правоохранители задержали мужчину при получении взятки на сумму около 154 тыс. грн.

Руководителю таможенного поста Рени Одесской таможни планируют сообщить о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

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Сейчас продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия. Следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания меры пресечения руководителю таможенного поста и отстранения от занимаемой должности.