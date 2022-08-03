Более 25 тыс. украинцев получили 6500 грн єПідтримки ошибочно – Минфин

Август, 03 в 17:10

Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что более 25 тыс. украинцев ошибочно получили 6500 грн єПідтримки.

Он пояснил, что эти люди – работники бюджетных учреждений, а потому у них не было права на выплаты от государства, которое и так выплачивает им деньги.

Марченко утверждает, что Минфин провел верификацию Реестра получателей помощи в рамках программы єПідтримка за период с 7 по 31 марта 2022 года.

Сейчас смотрят

– Было выявлено 25 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи, – цитирует Марченко УНИАН.

Всего, по данным Минфина, ошибочно выплатили 166 млн грн финпомощи.

Отмечается, что по состоянию на 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики вернули около 12 млн грн, почти 9 млн из которых вернули физлица по результатам принятых мер, а еще 3 млн грн – банки в виде неиспользованной помощи.

Напомним, первые выплаты єПідтримки в Украине начались 22 марта. Спустя некоторое время процесс замедлился, но вновь активизировался после того, как Кабмин выделил на єПідтримку еще 2 млрд грн.

Эти выплаты завершились в начале июля, в общей сложности речь идет почти о 31 млрд грн.