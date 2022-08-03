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Факты / Украина / Общество

В Виннице во время тревоги будут останавливать общественный транспорт

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Виннице во время тревоги будут останавливать общественный транспорт

В ГСЧС рассказали об алгоритме действий для водителей общественного транспорта Винницы во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает Винницкая областная военная администрация.

Так, во время воздушной тревоги водитель общественного транспорта обязан:

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  • Остановиться в безопасном месте (на обочине дороги);
  • проинформировать пассажиров о сигнале;
  • вывести пассажиров из транспортного средства и помочь тем, кто не может сделать это самостоятельно;
  • следует быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (укрытии, подвальном помещении, паркинге и т.п.).

Если защитного сооружения поблизости нет, то при угрозе нужно спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

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Винничан еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам.

Источник: Винницкая ОВА

Фото: Винницкая ОВА

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