Август, 03 в 19:00

В Украине и Европейском Союзе понимают, что Россия намерена продолжать энергетическую войну и использовать газ как гибридное оружие. Правительство начало подготовку к предстоящему отопительному сезону еще весной. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина готовится к любым сценариям прохождения осенне-зимнего периода. По последним данным, на складах ТЭС и ТЭЦ уже обеспечено 1,83 млн тонн угля от запланированных 2,5 млн тонн, а в хранилищах находится более 12 млрд кубов газа.

— Стратегически подготовка включает четыре ключевых аспекта. Первое – запасы газа. Второе – достаточное количество запасов угля. Минэнерго работает над тем, чтобы обеспечить вдвое больше запасов угля, чем было традиционно. Третье – готовность энергогенерирующих предприятий инфраструктуры. И четвертое – подготовка к реагированию на экстренные ситуации, — отметил глава правительства.

По данным Минрегиона, плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%. В целом страна движется в пределах плана (56-58%), некоторые области должны ускориться для выполнения цели.