Август, 03 в 22:01

В Черкассах прошла акция в поддержку украинских военнопленных бойцов полка Азов.

Участники акции потребовали освобождения украинских военных из плена оккупантов.

В начале акции посреди площади положили окровавленную одежду, а рядом на коленях стали два человека со связанными руками и кляпами во рту, изображавшие самих пленных.

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Несколько сотен горожан, среди которых немало родных пленников, держали в руках плакаты “Азов — наши герои”, “Россия — спонсор терроризма”, “Еленовка 29.07.2022″.

Родственники украинских военных в плену не могли получить известие от своих родных и даже не знали, живы ли они до сих пор.

Участники акции потребовали правдивую информацию о состоянии пленников, получить тела погибших и спасти тех, кого еще можно.

Окровавленная одежда и кляп во рту: в Черкассах прошла акция в поддержку пленных азовцев / 6 фотографий

К концу акции участники возложили цветы к памятнику погибшим в российско-украинской войне воинам. Подобные мероприятия сейчас проходят по всей Украине и за границей.

Таким образом украинцы и другие неравнодушные надеются предотвратить дальнейшие убийства плененных Россией украинских защитников.