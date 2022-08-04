Август, 04 в 13:43

В Кропивницком французская международная неправительственная организация Acted оказывает одноразовую помощь внутренне перемещенным лицам.

Как получить денежную помощь от Acted — узнавали Факты ICTV.

Что предполагает помощь и кто может получить

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Размер денежной помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.

То есть вам на карту поступит 6 600 грн одноразовым платежом.

Выплаты будут осуществляться путем зачисления перевода на карту Ощадбанк или через Укрпочту.

Претендовать на выплаты могут:

семьи без трудоспособных мужчин, в которых женщина выполняет роль кормильца;

одинокие матери или отцы, воспитывающие детей;

одинокие старики;

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

ВПЛ

Как получить

Для регистрации в программе нужно иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

статус ВПЛ.

Заявку на помощь можно подать с 1 июня 2022 года, позвонив на горячую линию.

Номера горячей линии: