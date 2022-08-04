Формула проста: как рассчитать средний балл аттестата
Выпускники школ, которые поступают в учреждения высшего образования, должны самостоятельно рассчитывать средний балл своего аттестата.
Обычно абитуриенты рассчитывают его при подаче заявления в вуз – как в электронном, так и в бумажном виде. А правильность вычисления среднего балла проверяется приемной комиссией учреждения высшего образования.
В общем, средний балл аттестата исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей.
Как рассчитать средний балл аттестата
В этом году правила изменились. Из-за полномасштабной войны в Украине, выпускникам школ не нужно указывать и рассчитывать средний балл аттестата.
Зато, в следующем году вероятно, это снова придется делать.
Итак, балл рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок, указанных в приложении к аттестату.
Кстати, если в приложении все же указан средний балл, его обязательно нужно проверить, чтобы не было проблем при поступлении.
Стоит отметить, что средний бал, внесенный в Единую базу по 12-балльной шкале, автоматически переводится в 200-балльную шкалу.
Чтобы рассчитать свой средний балл вам понадобится:
- общее количество предметов, по которым выставлены оценки;
- сумма всех баллов, оценок.
Например, общее количество предметов у вас — 18, сумма баллов — 195. В таком случае вы делите сумму на количество:
- 195 : 18 = 10,83 (≈ 10,8)
Формула проста — общую сумму оценок просто поделить на количество предметов.
Для выпускников прошлых лет оценки из документа о полном общем среднем образовании, которые выставлены по 5-балльной шкале, учитываются следующим образом:
- оценка 3 соответствует 6;
- 4 соответствует 9;
- 5 соответствует 12.
Перевести свой средний балл можно с помощью специальной таблицы на сайте Оsvita.ua.