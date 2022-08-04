Август, 04 в 16:45

Выпускники школ, которые поступают в учреждения высшего образования, должны самостоятельно рассчитывать средний балл своего аттестата.

Обычно абитуриенты рассчитывают его при подаче заявления в вуз – как в электронном, так и в бумажном виде. А правильность вычисления среднего балла проверяется приемной комиссией учреждения высшего образования.

В общем, средний балл аттестата исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей.

Сейчас смотрят

Как рассчитать средний балл аттестата

В этом году правила изменились. Из-за полномасштабной войны в Украине, выпускникам школ не нужно указывать и рассчитывать средний балл аттестата.

Зато, в следующем году вероятно, это снова придется делать.

Итак, балл рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок, указанных в приложении к аттестату.

Кстати, если в приложении все же указан средний балл, его обязательно нужно проверить, чтобы не было проблем при поступлении.

Стоит отметить, что средний бал, внесенный в Единую базу по 12-балльной шкале, автоматически переводится в 200-балльную шкалу.

Чтобы рассчитать свой средний балл вам понадобится:

общее количество предметов, по которым выставлены оценки;

сумма всех баллов, оценок.

Например, общее количество предметов у вас — 18, сумма баллов — 195. В таком случае вы делите сумму на количество:

195 : 18 = 10,83 (≈ 10,8)

Формула проста — общую сумму оценок просто поделить на количество предметов.

Для выпускников прошлых лет оценки из документа о полном общем среднем образовании, которые выставлены по 5-балльной шкале, учитываются следующим образом:

оценка 3 соответствует 6;

4 соответствует 9;

5 соответствует 12.

Перевести свой средний балл можно с помощью специальной таблицы на сайте Оsvita.ua.