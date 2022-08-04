Август, 04 в 16:49

Карта киевлянина – муниципальная электронная платежная система, которая создана с целью повышения социальной защиты населения, для упорядочения механизмов предоставления льгот, создания удобных современных сервисов для всех жителей столицы.

Могут ли внутренне перемещенные лица получить Карту киевлянина и пользоваться ее преимуществами — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто и как может получить Карту киевлянина

Учитывая название, получить ее могут все жители Киева, в частности:

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все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);

ученики и студенты учебных заведений Киева;

родители и опекуны киевских школьников;

все, кто официально работают в Киеве;

работают в Киеве; вынужденные переселенцы (ВПЛ).

Люди, которые имеют льготы, получат карту бесплатно, все остальные должны заплатить за нее по тарифам Ощадбанка — 120 грн в год.

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право на получение карты (ученический, студенческий билет, справку с места работы, справку ВПЛ);

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Какие льготы имеют ВПЛ с Картой киевлянина

На самом деле все, кто открыл на себя эту карту, имеют определенные преимущества:

скидки на проезд в общественном транспорте;

скидки в определенных супермаркетах;

скидки на некоторые лекарства в коммунальных аптеках Фармация;

бесплатное посещение музеев и зоопарка.

Сотрудники Сбербанка отмечают, что ВПЛ, которые не входят в льготные категории, скидок на проезд не имеют.

— Дополнительных льгот ВПЛ не имеют, кроме этого, дополнительные льготы по Карте киевлянина могут применяться только для тех ВПЛ, которые предоставляют подтверждение права на льготу. То есть, если они являются участниками полномасштабной войны или многодетными родителями, или людьми с инвалидностью, тогда им предоставляется бесплатный проезд. Если это просто внутренне перемещенное лицо, то они могут пользоваться различными скидками, посещать бесплатно зоопарк и тому подобное. Но, нет, дополнительных льгот нет, — говорит консультант Сбербанка.

Кроме того, ВПЛ могут использовать Карту киевлянина как платежное приложение, то есть на нее могут начисляться дотации, пенсии, государственные пособия, адресные, целевые, компенсационные и другие социальные выплаты.

Где можно получить скидку с Картой киевлянина

Получить скидки можно в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.

С помощью карты льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не имеющие льгот могут использовать карту в качестве проездного, с возможностью пополнить карту на проезд от одной до пятидесяти поездок.

Также для владельцев карты установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.

Карта киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.

Что касается скидок в магазинах, то их список время от времени меняется, потому это необходимо выяснять на момент открытия КК.

Сейчас скидку можно получить в торговой сети ООО Киевхлеб и в сети коммунальных аптек КП Фармация.