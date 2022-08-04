Август, 04 в 11:04

Городской глава Чугуева Харьковской области Галина Минаева предупредила жителей города о возможном обострении ситуации.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в последние дни обострилась ситуация с вражескими обстрелами территории Чугуевской общины, что привело к жертвам среди жителей города.

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По ее словам, руководство Харьковской областной военной администрации со ссылкой на собственные компетентные источники предупреждает о возможной дальнейшей эскалации ситуации.

— Вот почему я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, с настоятельной просьбой максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям. Мы должны сохранить свои жизни для будущей победы и восстановления нашего любимого города, — подчеркнула Галина Минаева.

Напомним, что накануне российская армия ударила по Чугуеву из реактивных систем залпового огня Ураган — погиб мужчина и ранены две женщины, поврежден многоквартирный жилой дом.

Источник: Галина Минаева