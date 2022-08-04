Август, 04 в 9:10

По состоянию на 4 августа 2022 года Вооруженные силы Украины ликвидировали около 41 500 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 150 оккупантов. Кроме того, российская армия потеряла более 60 единиц разной техники, в том числе 15 танков.

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Другие потери РФ в войне в Украине:

танков ‒ 1789 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,

артиллерийских систем – 946 (+7) ед,

РСЗО — 260 (+1) ед,

средств ПВО — 118 ед,

самолетов – 223 ед,

вертолетов – 191 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 (+2) ед,

крылатых ракет — 182 (+2) ед,

кораблей /катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2960 (+38) ед,

специальной техники – 83 ед.

Наибольшие потери российский противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Читайте В Херсонской области ВСУ уничтожили два вражеских склада с боеприпасами и группу россиян

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшее время Россия хочет утомить боеспособную часть украинских защитников, чтобы у ВСУ не хватило сил на проведение контрнаступления. А потом требовать переговоров.