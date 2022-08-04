Пенсионерам выплачивают надбавку 20% – каким категориям
В Украине пенсионеры, переехавшие в горные села, имеют право на 20% надбавки к пенсии.
Критерии получения надбавки и гарантии соцзащиты граждан регулируются законом О статусе горных населенных пунктов в Украине, сообщает Пенсионный курьер.
Там отмечают, что эта надбавка не привязана к факту рождения именно в таком населенном пункте.
– Размер государственных пенсий, стипендий и всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%. Осуществляется это за счет средств госбюджета, – объясняют в издании.
То есть надбавку к пенсии могут получить все зарегистрированные в горных регионах украинцы, в том числе и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Пенсионеры должны получить статус гражданина, проживающего, работающего (обучающегося) на территории горного населенного пункта, обратившись в местные органы власти или центры предоставления административных услуг, которые выдадут соответствующее удостоверение.