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Факты / Украина / Общество

Пенсионерам выплачивают надбавку 20% – каким категориям

Валентина Летяк, редактор ленты
Пенсії
Фото: Depositphotos

В Украине пенсионеры, переехавшие в горные села, имеют право на 20% надбавки к пенсии.

Критерии получения надбавки и гарантии соцзащиты граждан регулируются законом О статусе горных населенных пунктов в Украине, сообщает Пенсионный курьер.

Там отмечают, что эта надбавка не привязана к факту рождения именно в таком населенном пункте.

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– Размер государственных пенсий, стипендий и всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%. Осуществляется это за счет средств госбюджета, – объясняют в издании.

То есть надбавку к пенсии могут получить все зарегистрированные в горных регионах украинцы, в том числе и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Пенсионеры должны получить статус гражданина, проживающего, работающего (обучающегося) на территории горного населенного пункта, обратившись в местные органы власти или центры предоставления административных услуг, которые выдадут соответствующее удостоверение.

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