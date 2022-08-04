Август, 04 в 17:04

Ему тяжело говорить, а на глазах – слезы, как только парень вспоминает о родных. Это житель Донецка Никита, он — лейтенант внутренних войск псевдореспублики. На войне оказался по собственной воле.

— Закончил в 2020 году военное училище. Появилась возможность подняться в карьерном росте, — рассказывает пленный.

По его словам, после 24 февраля лишь топтался на российских блокпостах. Говорит, что фильтровал мирных в Мариуполе. А потом его бросили фактически на убой.

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— У некоторых командиров люди заканчиваются, у некоторых — еще есть. И могут просто сказать, мол, у тебя есть, ты и отправляй, — говорит парень.

Он рассказывает, как в леске, к которому ДРГ Никиты пришла на разведку, они наткнулись на наших армейцев. То, что парень остался жив, он сам считает чудом.

— Шли, снимали растяжки. И тут я услышал взрыв, увидел вспышку. Ударило что-то по ногам, по руке. Началась автоматно-пулеметная стрельба, — вспоминает раненый.

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По его словам, из шестерых диверсантов живым остался он один. Сейчас, с перебитыми конечностями, он искренне удивляется человеческому к себе отношению в плену. И клянется, что никогда больше не коснется оружия.

Рассказывает, что его ждут мать, брат и невеста. Что с ним случилось, они пока не знают: парень не помнит их номеров. Поэтому надеется, что родные увидят этот сюжет в интернете. И извиняется за все.

— Простите меня за все, пожалуйста. Я вас люблю очень, — не сдерживает слезы раненый.

Его судьбу будет решать суд. За госизмену 25-летнему пленному может грозить заключение от 15 лет и вплоть до пожизненного.