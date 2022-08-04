Trinity Ukraine вместе с Favbet поставили в Украину еще две кареты скорой помощи для фронта
Фонд Trinity Ukraine при поддержке Favbet Foundation поставил в Украину еще две кареты скорой помощи для нужд фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление фондов.
— Британский фонд Welsh Aid For Ukraine активно помогает Украине через наш фонд Trinity Ukraine. Они собирают средства и выкупают кареты скорой помощи, которые мы привозим в Украину и передаем в самые горячие точки.
Уже пять скорых, которые закупили наши партнеры, спасают жизни на Востоке и юге нашей страны. Вот сейчас удалось привезти благодаря поддержке Favbet еще две, — сообщили в Trinity Ukraine.
Кареты скорой помощи наполнены необходимыми медикаментами и оборудованием.
— Каждая дополнительная карета скорой помощи на передовой повышает шанс вовремя оказать помощь раненому на поле боя солдату и спасти ему жизнь. Мы продолжим помогать нашим военным до окончательной победы Украины, — отметили в Favbet Foundation.
Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.