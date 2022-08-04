Trinity Ukraine вместе с Favbet поставили в Украину еще две кареты скорой помощи для фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление фондов.

— Британский фонд Welsh Aid For Ukraine активно помогает Украине через наш фонд Trinity Ukraine. Они собирают средства и выкупают кареты скорой помощи, которые мы привозим в Украину и передаем в самые горячие точки.

Уже пять скорых, которые закупили наши партнеры, спасают жизни на Востоке и юге нашей страны. Вот сейчас удалось привезти благодаря поддержке Favbet еще две, — сообщили в Trinity Ukraine.