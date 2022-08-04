Август, 04 в 20:31

Украинские дети, чьи семьи получили временную защиту в ЕС, с началом учебного года должны идти в школу в той стране, где поселились.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон. Она отметила, что дети обязательно должны ходить в школу, встречаться с одноклассниками и быть социализированными.

– Дети должны ходить в школу. Это – инвестиция в их будущее. Те украинцы, кто решит оставаться в стране ЕС, должны поступить в школу в этой стране. Да, это вызов в некоторых странах. В некоторых местностях будет очень много новых учеников. Да, это вызов, но над ним работают. Да и весной полмиллиона украинских детей уже ходили в школы в ЕС, – сказала она.

По словам Йоганссон, есть еще один вариант – возвращаться домой в Украину и там идти в школу.

Сейчас смотрят

— Сейчас мы видим, что есть люди, которые в неопределенности ждут, что будет дальше. Летом еще можно ждать и решать. Но когда школьный год начнется – детям нужно будет идти в школу, — добавила еврокомиссар.

Источник: Европейская интеграция