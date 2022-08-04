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Факты / Украина / Общество

Как переводить баллы за НМТ для поступления 2022 — таблица

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Вступна кампанія 2018

В этом году абитуриенты вместо ВНО сдают национальный мультипредметный тест. Определение его результатов осуществляется в два этапа.

На первом участник получает балл по каждому из трех предметов — украинскому языку, математике и истории Украины.

А на втором этапе происходит вычет рейтинговых оценок результатов НМТ по 200-балльной шкале.

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Именно эти баллы и используются при поступлении в университеты, как обычно происходит с ВНО.

Как переводятся баллы НМТ для поступления — читайте в материале Фактов ICTV.

Как рассчитать баллы по украинскому языку

В этом году по украинскому языку можно набрать 35 баллов — это максимум. Этот блок состоит из заданий с выбором одного правильного ответа и заданий на установление соответствия.

Первый блок содержит 15 заданий, каждое из которых оценивается в 0 или 1 балл. Соответственно, ответив на все вопросы правильно, участник получит 15 баллов за первый блок.

Второй блок — задание на установление соответствия. Содержит он 5 заданий, каждое из которых может быть оценено от 0 до 4 баллов. Если участник правильно поставит все логические пары, получит 20 баллов.

Таблица расчета:

Как рассчитать балл по математике

НМТ по математике построено так же, как и по украинскому языку. Он тоже содержит два блока — выбрать правильный ответ и установить соответствие.

В первом блоке 14 заданий, следовательно, можно получить 14 баллов, а во втором — 4 задания, за которые можно получить 16 баллов.

Максимальное количество баллов, которое сможет набрать участник тестирования, правильно выполнив все задания по математике, – 30.

Таблица расчета:

Как рассчитать балл по истории Украины

Блок НМТ по истории Украины не отличается от своих предшественников. За правильно выполненные задания с одним правильным ответом участники могут получить 15 баллов.

А за задание на установление соответствия — 20 баллов.

Соответственно, максимум за этот блок можно получить 35 баллов.

Таблица расчета:

Кстати, на сайте Оsvita.ua можно в онлайн-режиме рассчитать свои баллы по НМТ:

  • перейдите по ссылке;
  • в конце страницы найдите онлайн-расчет;
  • выберите предмет;
  • укажите свой балл;
  • получите результат по 200-балльной шкале.

Фото: МОН

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