293 тыс. безработных: как изменилась ситуация на рынке труда

Август, 05 в 13:22

В Украине на сегодняшний день зарегистрировано 293 тыс. безработных – это на 7% меньше по сравнению с 24 февраля, заявила в эфире телемарафона директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

По ее словам, если же сравнивать эти показатели с прошлым годом, то сейчас безработных меньше на 8%.

Жовтяк сообщила, что из этих 293 тыс. пособия по безработице получают 244 тысячи.

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– Минимальная сумма пособия 1 000-1 800 грн, в среднем пособие по безработице составляет 4 600 грн, в максимальное пособие – 9 750 грн, – уточнила она.

Директор Государственного центра занятости подчеркнула, что размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы.

Месяц назад безработных в Украине было 310 тыс., что на 8% меньше по сравнению с цифрой в прошлом году.