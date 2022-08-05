Август, 05 в 17:25

Более 50% украинцев идентифицируют себя верующими Православной церкви Украины. А только 4% – из УПЦ Московского патриархата.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (72%) продолжают идентифицировать себя как православные.

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Результаты опроса свидетельствуют о том, что по сравнению с 2021 годом доля тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ, выросла с 42% до 54%. С 18% до 4% снизилась доля тех, кто идентифицирует себя с УПЦ Московского патриархата.

Среди других результатов – после православия больше всего респондентов идентифицировали себя как атеистов (10%) и греко-католиков (8%).

— Во всех регионах больше людей идентифицируют себя с православием, а также — именно с ПЦУ (от 59% в центре до 42% на востоке). С УПЦ МП идентифицируют себя 3-6% в зависимости от региона (даже на востоке и юге – только 5-6%). В то же время с запада на восток с 6% до 26% растет доля тех, кто считает себя православным, но не причисляет ни к одному патриархату, — отметили в пресс-релизе.

Социологи также добавили, что среди всех лингво-этнических категорий больше всего респондентов идентифицируют себя с ПЦУ. Даже среди русскоязычных украинцев 36% относят себя к именно ПЦУ, в то время как в УПЦ МП – 13%.

Они обратили внимание, что с запада на восток с 4% до 17% растет доля атеистов.

Опрос провели 6-20 июля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2 тыс. взрослых респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Респондентами были граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля.