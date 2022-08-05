Август, 05 в 18:56

Украинские студенты, имеющие успехи в учебе, получают поддержку от государства, в виде стипендий.

Кто и в каком размере получает стипендии в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие есть стипендии

В Украине стипендию могут получать:

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студенты, получающие степень бакалавра, магистра и специалиста;

учащиеся техникумов, лицеев, колледжей;

студентам профессиональных технических училищ.

Также в Украине предусмотрены социальные стипендии от президента и Верховной Рады.

Социальные стипендии могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.

Такие стипендии назначаются и выплачиваются дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юрлицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Размер стипендий в 2022 году

Раз в месяц студенты в Украине получают стипендию. С 1 января 2022 года ее размер несколько увеличился:

для бакалавров, специалистов и магистров размер обычной стипендии увеличился с 1300 до 2000 грн , повышенная стипендия выросла с 1600 до 2550 грн ;

стипендии увеличился с 1300 , стипендия выросла с 1600 ; для студентов техникумов, лицеев, колледжей размер обычной стипендии вырос с 980 до 1510 грн , а повышенная стипендия выросла с 1250 до 1930 грн ;

стипендии вырос с 980 , а стипендия выросла с 1250 ; студентам профессиональных технических училищ установили стипендию в размере 1250 грн (ранее 490 грн).

В зависимости от учебного заведения, размер академической стипендии президента Украины достигает от 2750 до 4400 грн в месяц.

Именная и академическая стипендия от Кабинета Министров Украины составляет 2500-4000 грн.

Однако 15 июля 2022 года Кабмин принял постановление и повысил выплаты социальных стипендий ВРУ ученикам профессионального и высшего образования.

Размер социальных стипендий был повышен трем категориям:

детям-сиротам;

детям, лишенным родительской опеки;

детям из малообеспеченных семей.

Право на получение социальных стипендий ВРУ имеют студенты (курсанты) учреждений профессионального и высшего образования, обучающиеся по госзаказу по дневной форме получения образования, из числа:

детей-сирот, лишенных родительской опеки;

лиц, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей (родители которых умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести);

студентов (курсантов) из малообеспеченных семей.

Итак, для таких студентов размер социальной стипендии от ВРУ составляет: