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Факты / Украина / Общество

Привлечь внимание мира: Украина запустила платформу о созданном РФ продовольственном кризисе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Привлечь внимание мира: Украина запустила платформу о созданном РФ продовольственном кризисе

Украина запустила коммуникационную платформу, чтобы привлечь внимание к глобальному продовольственному кризису, умышленно вызванному Россией.

— Россия играет в голодные игры с миром, целенаправленно навязывая свои правила. Цель Украины — объяснить иностранным аудиториям, какое разрушительное влияние имеет война России на глобальную продовольственную безопасность и как следует изменить правила этой игры, — сообщили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что кампания стартует с запуска онлайн-платформы на официальном сайте Украины о войне. Онлайн-платформу запустила организация BRAND UKRAINE совместно с МИДом Украины при финансовой поддержке Европейского Союза.

Специальный раздел war.ukraine.ua/food-security содержит ответы на самые популярные запросы иностранцев об Украине в контексте продовольственной безопасности мира.

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На сайте пользователи смогут найти ответы на следующие вопросы:

  • Сколько людей в мире можно было прокормить благодаря продовольственному экспорту из Украины до начала полномасштабного вторжения?
  • Какому количеству людей в мире война России против Украины грозит голодом или существенным снижением качества питания?
  • Почему морские пути для экспорта продовольствия из Украины так важны?
  • Как Россия превращает пищу в оружие, как она уже сделала это с энергоносителями?
  • Как можно помочь Украине и распространить правду о причинах усугубления продовольственного кризиса в мире?

К разработке платформы присоединилась команда украинских дипломатов и национальных экспертов в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и международных коммуникаций.

Раздел доступен на английском языке и рассчитан на широкую иностранную аудиторию – медиа и блогеров, дипломатов, экспертов и общественных активистов.

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Источник: МИД
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