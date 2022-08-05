Украинки, приехавшие домой, имеют право вернуться в ЕС – Еврокомиссия
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая на днях посетила Киев, подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой, чтобы увидеться с родными, имели проблемы с возвращением в страны ЕС, где получили временную защиту.
Она заверила, что эти проблемы будут решены.
– Каждый, кто получил защиту ЕС, должен иметь право поехать домой на короткий период, чтобы посетить родителей или семью, или в любых других целях, – добавила она.
По ее словам, в случае возвращения на длительное время украинки должны сняться с регистрации в той стране, где получили временную защиту, в то же время, они не теряют права вернуться и зарегистрироваться повторно.
– Если вы едете от войны в Украине – двери ЕС для вас открыты, – подчеркнула Йоханссон.
Кстати, для украинских беженцев в ЕС статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан, будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года.
Источник: Європейська правда