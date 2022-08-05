Украинки, приехавшие домой, имеют право вернуться в ЕС – Еврокомиссия

Август, 05 в 15:21

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая на днях посетила Киев, подтвердила, что в Еврокомиссии знают о случаях, когда украинки после поездки домой, чтобы увидеться с родными, имели проблемы с возвращением в страны ЕС, где получили временную защиту.

Она заверила, что эти проблемы будут решены.

– Каждый, кто получил защиту ЕС, должен иметь право поехать домой на короткий период, чтобы посетить родителей или семью, или в любых других целях, – добавила она.

По ее словам, в случае возвращения на длительное время украинки должны сняться с регистрации в той стране, где получили временную защиту, в то же время, они не теряют права вернуться и зарегистрироваться повторно.

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– Если вы едете от войны в Украине – двери ЕС для вас открыты, – подчеркнула Йоханссон.

Кстати, для украинских беженцев в ЕС статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан, будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года.

Источник: Європейська правда