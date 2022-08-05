Выезд за границу мужчин, временно непригодных к военной службе: в ГПСУ назвали условия

Август, 05 в 10:45

Во время действия военного положения разрешается выезд за пределы Украины мужчин, временно непригодных к военной службе при наличии подтверждающих документов.

В Госпогранслужбе объяснили, что согласно абзацу 3 части 1 статьи 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, к этой категории относятся военнообязанные, признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВВК).

То есть, они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

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В то же время, ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу Украины.

Общую мобилизацию в Украине продлили до 23 августа. Поэтому всех граждан, по возрасту подлежащих призыву, могут мобилизовать.