Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Выезд за границу мужчин, временно непригодных к военной службе: в ГПСУ назвали условия

Валентина Летяк, редактор ленты
Выезд за границу мужчин, временно непригодных к военной службе: в ГПСУ назвали условия
Фото: Depositphotos

Во время действия военного положения разрешается выезд за пределы Украины мужчин, временно непригодных к военной службе при наличии подтверждающих документов.

В Госпогранслужбе объяснили, что согласно абзацу 3 части 1 статьи 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, к этой категории относятся военнообязанные, признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВВК).

То есть, они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Сейчас смотрят

В то же время, ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу Украины.

Общую мобилизацию в Украине продлили до 23 августа. Поэтому всех граждан, по возрасту подлежащих призыву, могут мобилизовать.

Читайте
Общая мобилизация 2022: кто подлежит под призыв

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка