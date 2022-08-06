В Стамбул прибыли два судна с кукурузой и зерном, которые вышли из одесского порта

Август, 06 в 17:08

Сухогруз NAVI STAR, следовавший из Одесского морского торгового порта с украинской кукурузой весом 33 тыс. тонн, стал на якорь для осмотра в Стамбуле.

Также Судно Navistar с украинским зерном под флагом Панамы уже прибыло в турецкий Стамбул. Это первый сухогруз из каравана, который вчера отправился из Украины.

Об этом идет речь в заявлении Министерства нацобороны Турции. Судна должны пройти обзоры представителей Турции, России, Украины и ООН из Совместного координационного центра в Стамбуле.

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Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı’ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. pic.twitter.com/g0lvBBqm8k — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

Инспекция суден состоится в рамках инициативы Безопасная отгрузка зерна и пищевых продуктов из украинских портов, которую подписали представители упомянутых стран и ООН в конце июля.

Согласно плану, судно NAVI STAR с украинской кукурузой под флагом Панамы следует в Ирландию. После проверки судно с украинским зерном пройдет через проливы Босфор и Дарданеллы, направится в Англию. Всего из одесских портов за последние дни отправили несколько суден с грузом урожая.