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Факты / Украина / Общество

В Стамбул прибыли два судна с кукурузой и зерном, которые вышли из одесского порта

Юля Захарченко, редактор ленты
В Стамбул прибыли два судна с кукурузой и зерном, которые вышли из одесского порта
Фото: Pixabay

Сухогруз NAVI STAR, следовавший из Одесского морского торгового порта с украинской кукурузой весом 33 тыс. тонн, стал на якорь для осмотра в Стамбуле.

Также Судно Navistar с украинским зерном под флагом Панамы уже прибыло в турецкий Стамбул. Это первый сухогруз из каравана, который вчера отправился из Украины.

Об этом идет речь в заявлении Министерства нацобороны Турции. Судна должны пройти обзоры представителей Турции, России, Украины и ООН из Совместного координационного центра в Стамбуле.

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Инспекция суден состоится в рамках инициативы Безопасная отгрузка зерна и пищевых продуктов из украинских портов, которую подписали представители упомянутых стран и ООН в конце июля.

Согласно плану, судно NAVI STAR с украинской кукурузой под флагом Панамы следует в Ирландию. После проверки судно с украинским зерном пройдет через проливы Босфор и Дарданеллы, направится в Англию. Всего из одесских портов за последние дни отправили несколько суден с грузом урожая.

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