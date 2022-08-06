В Энергодаре есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа — мэрия

Август, 06 в 20:08

Пока человечество боится управляемого оружия Путина, в Энергодаре есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа.

Она также сообщила, что вчера вечером работники Россатома уехали с территории Запорожской атомной электростанции.

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Дабижа подчеркнула, что из-за действий россиян в Энергодаре и на Запорожской АЭС каждый день существуют риски ядерной катастрофы.

В оккупированном городе, где расположена самая большая АЭС в Европе, продолжаются обстрелы станции. Около 17:00 раздавались новые взрывы.

5 августа рашисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Были зафиксированы прилеты прямо на площадку станции у одного из энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.

В Энергоатоме сообщили, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал события на Запорожской АЭС ядерным терроризмом и призвал мировое сообщество ввести санкции против ядерной отрасли РФ.

Из-за вчерашних обстрелов оккупантами Запорожской АЭС среди жителей временно оккупированного города Энергодар возникла паника. По словам городского головы Дмитрия Орлова, из-за обстрелов рашистов часть Энергодара осталась без энергоснабжения и водоснабжения.