Эта война далека от завершения: Курт Волкер рассказал, в какой поддержке нуждается Украина

Август, 07 в 19:07

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер находится с частным визитом в Украине.

Дипломат в интервью журналистке Факты ICTV Ольге Чайко поделился мнениями, в какой помощи и оружии нуждается Украина.

Волкер объяснил свой недавний “прогноз” о завершении войны в Украине и рассказал, что должны делать Украина и партнеры, чтобы приблизить победу и вернуть Украине свои территории, включая Крым.

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— Когда в последний раз вы были в Украине?

– Мой последний визит в Украину был еще до полномасштабной войны. В первых числах февраля. Я хотел посмотреть, как все выглядит, быть с людьми, которые остаются здесь и понять, что мы можем делать сейчас.

— Так что Запад может реально сделать?

– Нам нужно признать, особенно на Западе, — эта война далека от завершения. Поэтому Украина нуждается в огромной помощи. Прежде всего, это военная поддержка, мы оказали ее в невиданных количествах, из США и некоторых других стран. Но этого недостаточно. Мы должны снизить количество лимитов на нашу помощь и определить четкие цели.

К примеру, мы установили лимиты на дальность поставляемого артиллерийского оружия. Но это бессмысленно, когда мы видим, где находятся российские войска, и что нужно Украине, чтобы их убрать.

— Так в каком же оружия, по вашему мнению, нуждается Украина?

— Во-первых, Украина нуждается в более дальнобойной артиллерии, которая будет достигать отдаленных целей. Есть несколько типов наземной артиллерии, о которой мне несколько раз говорили за время моего пребывания здесь. Еще один вопрос – боевые самолеты. Я никогда не понимал, в чем здесь препятствия, почему Украине их не дают, это должно быть в повестке дня.

Также мы постоянно поставляем боеприпасы, потому что Украина сама не может выпускать их в достаточных количествах, особенно речь идет о патронах для артиллерийских систем, которые предоставляет Запад. То есть, Запад должен обеспечить непрерывные поставки — и это только в части военной помощи.

А есть еще совсем другой, экономический аспект. Мы должны быть более сфокусированными и амбициозными, когда речь идет о помощи Украине в восстановлении ее экономики. Здесь речь идет не только о государственной помощи. Это об использовании некоторых государственных ресурсов, которые позволят частному сектору отстроить экономику. Ведь Украина должна укрепить экономику как для своих людей, так и для продолжения ведения войны. Поэтому мы должны сконцентрироваться на восстановлении и реконструкции уже сейчас — вместе с ЕС, Украиной и другими странами.

Один из доступных уже сейчас ресурсов — это замороженные активы российского Центробанка, которые нужно забрать и заставить работать на восстановление Украины после разрушений, которые задала Россия.

— Вы возвращаетесь сейчас в США, с кем вы будете говорить? Мы понимаем, что бывших дипломатов там не бывает, но вы ведь и не связаны с властными структурами.

— Действительно, я не представляю американское правительство. Но я участвую в деятельности аналитических центров, я много пишу, комментирую и пытаюсь объяснять, что происходит в Украине. Поэтому считаю, что это важно, чтобы люди получили глубокое понимание ситуации, мы смогли разработать рекомендации и правительства, не только в США, но и в ЕС принимали их во внимание и использовали.

— Я читала ваши прогнозы, которые вы озвучивали вчера относительно войны в Украине, и они довольно грустные. Сколько она еще будет продолжаться?

— Я не делал предсказаний по каким-то временным рамкам. Я знаю, что об этом сообщили, но это не совсем верно. Я сказал, что никто не может сказать, сколько еще она будет продолжаться. Все, что мы должны делать – это принимать правильные решения и расставлять правильные приоритеты.

Если Украина получит правильное оружие и навыки, наладит непрерывные поставки боеприпасов, будет делать правильные решения: где лучше отступить, а где перейти в контрнаступление — может произойти то, чего мы никогда не предполагали. Например, с российской стороны, когда неделю назад они взорвали собственные склады с боеприпасами. Но вы должны быть готовы ко всему. Делать правильные решения для того, чтобы ход войны вернулся в вашу пользу.

— И все же… К концу лета она вряд ли кончится?

— Да нет. И все же я думаю, что к осени вы получите определенные достижения. Если вы посмотрите на контрнаступление на Херсонщине, давление в Запорожской области, отражение врага на Харьковщине — вы понимаете, что достижения возможны, но Россия пытается удерживать территории, которые контролирует, это займет время.

Мы на Западе должны подготовиться, не уставать, не расстраиваться, не задавать вопросы: Сколько же это будет продолжаться? Мы должны быть привержены идее, что Украина вернет назад свои территории, а российская агрессия не будет вознаграждена.

— Вы говорите обо всех территориях, включая Крым?

— Да, конечно, включая Крым.