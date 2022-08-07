Август, 07 в 15:20

Жертвами войны в первую очередь становятся дети. Им иногда выпадает такая судьба, что и взрослому не выдержать. Очень важно, чтобы, общаясь с детьми, пережившими травматический опыт, не навредить ни их психике, ни будущей жизни.

ЮНИСЕФ подготовила важные рекомендации для медийщиков, как проводить интервью с ребенком, пережившим травматический опыт.

Место для разговора выбирайте спокойное, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Перед началом общения обязательно расскажите о себе. Потом и у ребенка расспросите, где он жил, как учился, чем любит заниматься, имеет ли хобби.

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Объясните, какой будет тема беседы, спросите, как лучше обращаться к нему, и предупредите, что ребенок может не отвечать на некоторые вопросы, если этого не хочет, или может переспрашивать, если не понял.

Будьте на одном уровне с ним. Физически опуститесь на уровень роста ребенка. Ваши глаза и глаза ребенка должны быть на одном уровне, но избегайте пристального взгляда.

Не давите на него во время общения. Вообще лучше не брать интервью сразу после пережитого, а делать это через некоторое время, когда психика ребенка проработает травматические события.

Воспоминания могут привести к ретравмированию ребенка, поэтому не повторяйте один и тот же вопрос, если ребенок не отвечает.

Спрашивайте о фактах, а не деталях. Не спрашивайте об эмоциях, не добавляя собственной эмоциональной окраски. Если ребенок расплакался – дайте возможность ему поплакать.

Не оставляйте ребенка в воспоминаниях. Возвращайте его в настоящее: акцентируйте внимание на том, чем она занимается сейчас, что собирается делать в выходные. И обязательно поблагодарите за беседу.

И еще в ЮНИСЕФ напоминают: родители или опекуны должны дать письменное согласие на проведение интервью. Оно должна содержать факты без детализации событий.

Помните, что главная задача журналиста – не причинить вреда ребенку – ни сегодня, ни в будущем.

Источник: Первая Медийная помощь