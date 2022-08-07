Август, 07 в 15:59

Президент Украины Владимир поздравил Воздушные силы Украины с профессиональным праздником.

В Киеве он вручил ордена Золотой Звезды военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших героев, а также другие государственные награды.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия пыталась получить контроль над украинским небом, но имея техническое преимущество, оккупанты не смогли этого сделать.

– Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными, – отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый уничтоженный российский самолет и вертолет, каждая сбитая российская ракета, каждая выполненная Воздушными силами задача – спасенные жизни украинских граждан.

— Я уверен, что настанет день, когда мы сможем сказать, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из самых современных и технологичных, — подчеркнул глава государства.

Факты ICTV подготовили материал о том, как Воздушные силы ВСУ защищают Украину.