Каждая выполненная Воздушными силами задача — это спасенные жизни украинцев — Зеленский
Президент Украины Владимир поздравил Воздушные силы Украины с профессиональным праздником.
В Киеве он вручил ордена Золотой Звезды военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших героев, а также другие государственные награды.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия пыталась получить контроль над украинским небом, но имея техническое преимущество, оккупанты не смогли этого сделать.
– Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными, – отметил Зеленский.
Он добавил, что каждый уничтоженный российский самолет и вертолет, каждая сбитая российская ракета, каждая выполненная Воздушными силами задача – спасенные жизни украинских граждан.
— Я уверен, что настанет день, когда мы сможем сказать, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из самых современных и технологичных, — подчеркнул глава государства.
Факты ICTV подготовили материал о том, как Воздушные силы ВСУ защищают Украину.