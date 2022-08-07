Август, 07 в 14:18

Одной из главных причин разрушительной и геноцидной войны на территории Европы является безнаказанность преступлений коммунистического режима.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Отметим, что накануне она выступила в Швейцарии на церемонии вручения Европейской премии политической культуры.

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Это престижная премия, присужденная швейцарским фондом Гансом Рингье. Каллас получила за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран.

– Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали очевидцами огромных изменений в политике стран Запада. Но эти изменения – только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это значит, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Напротив, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными, – говорит Каллас.

По ее словам, в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

– Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны, — подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что безнаказанность преступлений коммунистического режима — одна из главных причин того, что Европа вновь столкнулась с разрушительной и геноцидной войной на своей земле.

Недавно Каллас раскритиковала план НАТО по защите стран Балтии в случае нападения России. По ее словам, если вторжение состоится, агрессор успеет уничтожить Эстонию.

Источник: ERR