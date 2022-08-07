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Факты / Украина / Общество

Идут ожесточенные бои: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Песков и Марьинки

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Российские военные пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины по направлениям населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Сейчас продолжаются ожесточенные боевые действия, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Великой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад.

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Вблизи Богородичного и Долины враждебная разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением, отметили в Генштабе ВСУ.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, однако отошел без всяких успехов. Россияне пытались штурмовать возле населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, но только понесли значительные потери. Возле Кодемы продолжаются боевые действия, отметили в Вооруженных силах Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ
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