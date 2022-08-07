Украине нужно больше дальнобойной артиллерии: Волкер о военной поддержке

Август, 07 в 20:42

США и партнеры должны постоянно поставлять Украине боеприпасы, потому что украинская сторона не может выпускать их в достаточных количествах.

Об этом в интервью журналистке Факты ICTV Ольге Чайко сказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Он подчеркнул, что особенно это касается снарядов для артиллерийских систем, предоставляемых Западом.

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— Запад должен обеспечить непрерывные поставки — и это только в части военной помощи, — сказал Волкер.

Дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в более дальнобойной артиллерии, которая будет достигать отдаленных целей.

– Есть несколько типов наземной артиллерии, о которой мне несколько раз говорили за время моего пребывания здесь. Еще один вопрос – боевые самолеты. Я никогда не понимал, в чем здесь препятствия, почему Украине их не дают, это должно быть в повестке дня.

Экономический аспект, по словам Волкера, еще один элемент поддержки Украины. Он подчеркнул, что “Украина должна укрепить экономику как для своих людей, так и для продолжения войны”.

— Поэтому мы сконцентрироваться на восстановлении и реконструкции уже сейчас – вместе с ЕС, Украиной и другими странами. Один из доступных уже сейчас ресурсов – это замороженные активы российского Центробанка, которые нужно забрать и заставить работать на восстановление Украины после разрушений, нанесенных Россией, — подчеркнул Волкер.

Кроме того, в интервью Волкер объяснил свой недавний “прогноз” относительно завершения войны в Украине и рассказал, что нужно, чтобы приблизить победу и вернуть Украине свои территории, включая Крым.