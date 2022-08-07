Вечная благодарность защитникам неба! Зеленский поздравил с Днем Воздушные сил ВСУ

Август, 07 в 9:23

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Воздушных сил ВСУ опубликовал в соцсети минутный видеоролик, в котором поблагодарил всех защитников неба.

– Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину! – говорится в комментарии под видео.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил с Днем Воздушных сил Украины.

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7 августа, в День Воздушных сил ВСУ, Факты ICTV напоминают самые громкие победы этого рода войск, которыми они отличились с начала полномасштабной войны.

Фото: Повітряні сили ЗСУ