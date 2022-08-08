Август, 08 в 12:06

Фонд Вадима Столара запустил проект Восстановись, в рамках которого пострадавшие от военных действий семьи с детьми имеют возможность попасть на программу эмоционального восстановления в Карпатах.

Первые 200 семей уже находятся в горах и проходят эмоциональную реабилитацию.

Семьи, пострадавшие от военных действий, имеют возможность бесплатно отдохнуть в Карпатах в рамках проекта.

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Восстановись — это о покое, спасении на мгновение в уютном месте детей вместе с мамой, папой, бабушкой или дедушкой, об интересной обыденности и лечении духа.

Это возможность окунуться в мирную жизнь, а детям вернуться в детство, забыть о проблемах и наконец снова провести время вместе.

— Цель проекта – помочь 1000 украинским семьям восстановить эмоциональное здоровье. Поддержать семьи, которые больше всего пострадали от войны и требуют внимания и заботы. И первые 200 семей уже восстанавливаются в Карпатских горах, — отметила волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Она отметила, что для реализации проекта была собрана команда профессионалов для проведения мероприятий, в частности: арт-терапия, уроки рисования и лепки, спортивные игры и секции, бассейны и отдых на природе среди рек и гор.

Команда Фонда Вадима Столара реализует программу эмоционального восстановления в Карпатах / 3 фотографии

— Командой Фонда и профильных специалистов была разработана программа по восстановлению эмоционального здоровья взрослых и детей, столкнувшихся с ужасами войны. Они получают полноценный отдых, экскурсии, успокаивающие и познавательные уроки и мастер-классы, релакс на побережье реки и возможность на несколько дней забыть про все невзгоды, с которыми сталкивались в последние месяцы, — отметила волонтер.

В Фонде Вадима Столара объясняют, что каждая семья получит бесплатное проживание в удобных и комфортных номерах, трехразовое питание в ресторане отеля, психологическую поддержку от специалистов и волонтеров, а также приятные подарки.

Принять участие в программе восстановления имеют возможность семьи украинцев с детьми до 18 лет, которые в результате войны потеряли жилье, или одного из родителей.

Все расходы за трансфер от города Ивано-Франковск, проживание, питание, уроки, мастер-классы и другие бытовые вопросы Фонд Вадима Столара закрывает самостоятельно.