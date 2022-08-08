На Волыни задержали организатора заказных убийств Резникова и Буданова
На Волыни правоохранители задержали российского агента, который планировал убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Завербованный агент российских спецслужб приехал в Украину для организации убийства ряда политических и публичных лиц нашего государства.
По информации следствия, задержанный – житель Луганской области, с 2014 года поддерживавший вооруженную агрессию России против Украины и служивший в так называемой народной милиции “ЛНР”.
После полномасштабного военного вторжения России его завербовало ГУ Генштаба ВС РФ.
В мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задание убить командира одного из украинских подразделений. Для реализации убийства привлек киевлянина. Последний должен следить за объектом и убить его из огнестрельного оружия.
Впоследствии организатор получил заказ убийств министра обороны Алексея Резникова, руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и других публичных лиц в Киеве и других городах Украины.
В списке на ликвидацию были также: один из руководителей Национального корпуса – в прошлом командир разведроты полка Азов и советник одного из министров.
За убийство каждого из них российские кураторы обещали от 100 тысяч долларов.
Сотрудники Управления контрразведки СБУ и Нацполиции на территории Волынской области задержали организатора и исполнителя.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер. Предварительная правовая квалификация: государственная измена и готовка к совершению умышленного заказного убийства (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали деятельность российской агентуры, корректировавшей ракетные удары врага по Донецкой железной дороге.
Фото: Офис Генпрокурора