Август, 08 в 16:55

На Волыни правоохранители задержали российского агента, который планировал убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Завербованный агент российских спецслужб приехал в Украину для организации убийства ряда политических и публичных лиц нашего государства.

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По информации следствия, задержанный – житель Луганской области, с 2014 года поддерживавший вооруженную агрессию России против Украины и служивший в так называемой народной милиции “ЛНР”.

После полномасштабного военного вторжения России его завербовало ГУ Генштаба ВС РФ.

В мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задание убить командира одного из украинских подразделений. Для реализации убийства привлек киевлянина. Последний должен следить за объектом и убить его из огнестрельного оружия.

Впоследствии организатор получил заказ убийств министра обороны Алексея Резникова, руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и других публичных лиц в Киеве и других городах Украины.

В списке на ликвидацию были также: один из руководителей Национального корпуса – в прошлом командир разведроты полка Азов и советник одного из министров.

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За убийство каждого из них российские кураторы обещали от 100 тысяч долларов.

Сотрудники Управления контрразведки СБУ и Нацполиции на территории Волынской области задержали организатора и исполнителя.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер. Предварительная правовая квалификация: государственная измена и готовка к совершению умышленного заказного убийства (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали деятельность российской агентуры, корректировавшей ракетные удары врага по Донецкой железной дороге.

Фото: Офис Генпрокурора