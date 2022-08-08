Август, 08 в 14:05

Освіта.иа обнародовала ежегодный консолидированный рейтинг украинских высших учебных заведений.

Консолидированный рейтинг университетов 2022 года охватывает результаты 250 высших учебных заведений, а также содержит 10 тематических подрейтингов.

Какие лучшие педагогические вузы 2022 года — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как составляется консолидированный рейтинг

Для составления ежегодного рейтинга вузов используют известные университетские рейтинги Украины — Топ-200 Украина, Scopus и Бал ВНО на контракт, каждый из которых использует важные критерии оценивания.

Например, результаты рейтинга Scopus базируются на показателях их базы данных, что является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, которые публикует заведение.

Рейтинг балл ВНО на контракт фактически определяет лидеров среди учебных заведений, в которых поступающие изъявили желание получать высшее образование за собственные средства.

Во время формирования рейтинговой таблицы 2022 года были также учтены тенденции развития украинского образования, что претерпели изменений за пандемии COVID-2019 и полномасштабное военное вторжение РФ.

Лучшие педагогические вузы Украины 2022 года — рейтинг

По ссылкам можно подробнее ознакомиться с каждым университетом, в частности: