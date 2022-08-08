Август, 08 в 16:07

Студенты, которые учатся за средства государственного бюджета и являются отличниками дневной форме, имеют право на получение стипендий, финансируемых из государственного бюджета.

Что такое повышенная стипендия, как ее получить и ее размер в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое повышенная стипендия и как ее получить

Это стипендиальная регулярная выплата, которую получит студент-отличник, который учится на дневной форме за средства государственного бюджета.

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В общем, в Украине существует несколько видов стипендий:

академическая — выплачивается студентам, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Особенность вознаграждения заключается в том, что студент получает выплаты только по результатам прохождения успешной сессии и в течение полугода.

Если в один из семестров студент получил плохие итоговые баллы, то выплата прекращается.

Восстановить стипендию можно, если успешно пройти аттестацию.

Кроме того, первые полгода обучения академическую стипендию получают все студенты учебного заведения.

Такая стипендия бывает двух видов — обычная и повышенная.

Обычная выплачивается студентам бюджета, успешно прошедшим аттестацию на 4 и выше.

Повышенная — предусмотрена студентам, имеющим особые достижения в учебе.

На повышенную выплату могут претендовать ученики, сдавшие сессию на отлично.

Кроме того, студент должен иметь активную социальную жизнь — участвовать в различных мероприятиях, вести активную учебную и научную деятельность.

социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, то выплаты прекращают засчитываться;

— предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, то выплаты прекращают засчитываться; президентская — предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса.

Размер повышенной стипендии

Студенты, которые не имеют задолженности и успешно закончили учебный семестр и год, регулярно получают стипендии.

1 января 2022 года размер повышенной стипендии увеличился:

для бакалавров, специалистов и магистров размер повышенной стипендии вырос с 1 600 до 2 550 грн ;

; для студентов техникумов, лицеев, колледжей повышенная стипендия выросла с 1 250 до 1 930 грн ;

; студентам профессиональных технических училищ установили стипендию в размере 1 250 грн (ранее 490 грн).

В зависимости от учебного заведения, размер академической стипендии от президента Украины достигает:

для учащихся учреждений профессионального и профессионально-технического образования — 2 750 грн в месяц ;

; для студентов учреждений профессионального высшего образования — 3 320 грн в месяц ;

; для студентов высших учебных заведений и научных учреждений — 4 400 грн в месяц.

Именная и академическая стипендия от Кабинета министров Украины составляет: