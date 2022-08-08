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Факты / Украина / Общество

В зависимости от поставщика: сколько будут платить украинские потребители за газ в августе

Алексей Савицкий, Обозреватель по вопросам нефти и газа Юля Захарченко, редактор ленты
Газ
Фото: Depositphotos

В августе украинские бытовые потребители будут платить за природный газ от 7,70 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от поставщика. Ценники на “голубое топливо” по сравнению с июлем практически не изменились.

Согласно обзору информационно-консультационного центра ГазПравда, в текущем месяце свои базовые годовые тарифные планы опубликовали 10 газоснабжающих компаний. Их цены колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Фото: ГазПравда

При этом некоторые из небольших поставщиков предлагают такие тарифные планы только своим клиентам. В то время как новым потенциальным клиентам предлагают лишь месячную цену, значительно выше годовой. Поэтому специалисты советуют людям внимательно изучать условия и тарифные планы при переходе к таким поставщикам.

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Правда, подавляющее большинство украинцев (почти 98% бытовых потребителей) в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины с ценой 7,96 грн за кубометр.

С 1 мая в государственную компанию, как поставщика последней надежды, автоматически перевели более 10,1 млн бывших клиентов региональных газсбытов. Впоследствии их всех, согласно решению Минэнерго, подключили к реестру Нафтогаза на полноценные годовые тарифные планы с ценой 7,96 грн за кубометр.

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