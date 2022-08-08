Август, 08 в 18:03

В августе украинские бытовые потребители будут платить за природный газ от 7,70 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от поставщика. Ценники на “голубое топливо” по сравнению с июлем практически не изменились.

Согласно обзору информационно-консультационного центра ГазПравда, в текущем месяце свои базовые годовые тарифные планы опубликовали 10 газоснабжающих компаний. Их цены колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

При этом некоторые из небольших поставщиков предлагают такие тарифные планы только своим клиентам. В то время как новым потенциальным клиентам предлагают лишь месячную цену, значительно выше годовой. Поэтому специалисты советуют людям внимательно изучать условия и тарифные планы при переходе к таким поставщикам.

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Правда, подавляющее большинство украинцев (почти 98% бытовых потребителей) в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины с ценой 7,96 грн за кубометр.

С 1 мая в государственную компанию, как поставщика последней надежды, автоматически перевели более 10,1 млн бывших клиентов региональных газсбытов. Впоследствии их всех, согласно решению Минэнерго, подключили к реестру Нафтогаза на полноценные годовые тарифные планы с ценой 7,96 грн за кубометр.