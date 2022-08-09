Август, 09 в 13:03

Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в размере $1 млрд.

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 75 тыс. снарядов калибром 155-мм, противопехотные боеприпасы Claymore и еще многое другое.

Что известно о противопехотных боеприпасах Claymore и какие их характеристики — узнавали Факты ICTV.

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Противопехотная мина Claymore: история

М18А1 Claymore — американская противопехотная осколочная мина направленного действия. Название получила в честь шотландского двуручного меча.

Разработан американским конструктором Норманом Маклеодом в начале 1950-х годов. Claymore была принята на вооружение армии и Корпуса морской пехоты США.

Изначально она применялась для охраны опорных пунктов и постов американских подразделений во Вьетнаме.

Тогда мины устанавливали на подходах к опорному пункту и подрывали при угрозе приближения врага.

Именно это обеспечивало надежную защиту ключевых объектов, особенно ночью.

Одновременно, мины Claymore были безопасны для своих солдат, подходивших к опорному пункту, поскольку подрыв осуществлялся дистанционно.

Эти мины оказались довольно эффективными и значительно снизили активность противника.

На базе М18А1 Claymore было создано много модификаций в других странах мира, например советская МОН-50, кубинская PMFH, китайский Тип 66, израильская No.6 др.

Как построена мина Claymore

Она имеет форму изогнутого параллелепипеда. Ее корпус изготовлен из зеленого пластика.

Устанавливается выпуклой стороной в сторону врага. Внутри устройства заряд C4 и около 700 готовых убойных элементов в виде стальных роликов и шариков диаметром по 5,5 мм.

При взрыве мины образуется пучок убойных элементов, летящих на расстояние до 50 м. Высота — не более 4 м. При этом эти элементы сохраняют свою убойную силу на расстоянии до 100 м.

Claymore относится к дистанционно управляемым противопехотным минам, что позволяет использовать его, не нарушая Оттавского договора о запрете противопехотных мин.

Технические характеристики

Вес — 1,6 кг.

Длина — 216 мм.

Ширина — 38 мм.

Высота — 124 мм.

Дульная скорость — 1200 м / с.

Дальность огня: