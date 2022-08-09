Август, 09 в 9:18

Из-за полномасштабной войны в Украине множество людей нуждаются в дополнительной денежной помощи. Именно поэтому благотворительный проект $1KРroject оказывает финансовую помощь украинским семьям, которые понесли потери из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Что предусматривает эта помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Что такое проект $1KProject

Это проект американского предпринимателя украинского происхождения Алекса Искольда. Проект призван объединить спонсоров, готовых помочь украинцам.

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Впервые $1KProject был запущен еще в 2020 году в качестве программы помощи семьям, пострадавшим от пандемии Covid-19. Тогда удалось собрать более $3 млн.

Искольд — партнер украинского венчурного фонда TAVentures. Когда 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины, в TAVentures предложили Искольду создать аналогичный американскому проект для помощи украинским семьям.

$1KProject запустили уже 25 февраля.

Украинцы могут получить единовременную финансовую поддержку в размере $1 тыс. Фактически ее выплачивают семьи-спонсоры, которые хотят помочь.

Как получить помощь

Финансовую помощь могут получить как ВПО, так и те, кто уехал за границу. При обработке заявок приоритет предоставляют мамам с детьми и бабушкам.

Мужчинам в основном будут отказывать. Для получения финансовой помощи от $1KProject нужно заполнить заявку:

перейдите на сайт проекта $1K;

заполните короткую форму — укажите электронный адрес, номер телефона, ФИО, дату рождения, город, адрес и т. д;

также вам необходимо будет загрузить семейное фото — это обязательное условие;

— это обязательное условие; добавьте ссылки на ваши социальные сети. Важно, что спонсоры не смогут рассмотреть вашу заявку, если вы не пришлете соцсети;

нажмите Подать.

Готово! Ваша заявка подана, теперь следует подождать, пока ваши данные будут обрабатывать.

После этого команда $1K связывает конкретного спонсора с семьей. Средства направляются через платежную систему Wise. Если не хватает какой-то информации в заявке, волонтеры $1KProject свяжутся с вами для уточнения.

Кстати, важным условием является подписка на страницы The $1K Project в Facebook или Instagram, чтобы представители проекта смогли пообщаться с вами и подтвердить вашу личность.