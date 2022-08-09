Август, 09 в 12:46

Благодаря сотрудничеству Министерства социальной политики и неправительственной организации ACTED 10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

— Министерство социальной политики Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Обособленным подразделением иностранной неправительственной организации ACTED для предоставления денежной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий и подавших заявку на ее получение через платформу єДопомога, – говорится в сообщении.

Согласно положениям меморандума, дополнительной поддержкой к государственным программам будет охвачено 10 тыс. человек из самых уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

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В Минсоцполитики добавили, что размер пособия будет составлять 2 220 грн на человека/месяц одновременной выплатой на три месяца.

На начальном этапе в программе примут участие жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.