Украинцы с оккупированных территорий получат дополнительные выплаты: сколько и кого касается
Благодаря сотрудничеству Министерства социальной политики и неправительственной организации ACTED 10 тыс. украинцев с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий получат дополнительные выплаты.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
— Министерство социальной политики Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Обособленным подразделением иностранной неправительственной организации ACTED для предоставления денежной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий и подавших заявку на ее получение через платформу єДопомога, – говорится в сообщении.
Согласно положениям меморандума, дополнительной поддержкой к государственным программам будет охвачено 10 тыс. человек из самых уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.
В Минсоцполитики добавили, что размер пособия будет составлять 2 220 грн на человека/месяц одновременной выплатой на три месяца.
На начальном этапе в программе примут участие жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.