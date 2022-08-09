Август, 09 в 19:44

Украинский Крым – это жемчужина Черного моря и национальный парк с уникальной природой для мира, а не военная база террористов. Сопротивление Вооруженных сил Украины только начинается, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Демилитаризация Российской Федерации – неотделимая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается, – подчеркнул Подоляк.

В Минобороны Украины отреагировали на серию мощных взрывов во временно оккупированном Крыму. В МО пошутили, что не могут установить причину пожара, однако в который раз напоминают о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

К тому же враг может использовать факт масштабного пожара на военном аэродроме Саки в Новофедоровке для информационной войны против Украины.