Как получить пенсию на временно оккупированных территориях: объяснение Минсоцполитики

Август, 09 в 12:07

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, как решается вопрос выплат пенсионерам на временно оккупированных территориях, ранее получавших средства через Укрпошту.

– Там, где люди получали средства через банковскую систему, особых проблем нет. Относительно Укрпочты ситуация довольно неравномерная. И если мы говорим о зоне боевых действий, то там во многих случаях сохраняется способность Укрпочты или органов местного самоуправления организовать этот процесс, конечно, с учетом фактора безопасности, – заявил он в эфире Суспільне Новини.

В то же время он констатировал, что в случае с временно оккупированными территориями перемещение наличных через линию разграничения невозможно.

– Поэтому в отдельных локациях сохраняется ситуация, когда продолжается оборот наличной гривны, которая была на тех территориях. В частности, Укрпочта обеспечивает прием платежей и сразу же выдает эти деньги как пенсии. Однако на Херсонщине, где оккупанты сделали невозможным процесс социальных выплат, Укрпочта не имеет возможности выплачивать пенсии, – подчеркнул Музыченко.

По его словам, чтобы решить эту проблему, создано условие, когда “эти средства ходят за человеком, если он переместился на подконтрольную территорию” – когда пенсионер может через общенациональный колцентр перевести выплаты по месту фактического проживания.

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Замглавы Минсоцполитики также сообщил, что пенсионеры на оккупированных территориях могут воспользоваться интернет-банкингом или дистанционной формой открытия счетов, не пересекая линию разграничения. То есть открыть счет в банке и сообщить об этом через электронный кабинет Пенсионного фонда.

– Учитывая, что пенсионерам трудно овладеть цифровыми сервисами, сейчас мы пытаемся с местными органами власти, которые еще работают на временно оккупированных территориях, организовать предоставление консультативной поддержки таким гражданам. Первые результаты уже есть. Это десятки тысяч случаев, когда люди переводят таким образом эти выплаты, – подытожил чиновник.