Август, 09 в 11:35

С началом полномасштабной войны большое количество украинцев уехали в Польшу. Кто-то уже начал возвращаться домой, а кто — то уехал в другие страны ЕС.

Однако мало кто знает, что о своем выезде с территории Польши нужно обязательно сообщать польской ZUS.

Как сообщить ZUS в Польше о своем выезде из страны — читайте в нашем материале.

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Что такое ZUS

ZUS (Управление социального страхования) — это польская государственная организация, ответственная за вопросы социального страхования, которая действует с 1934 года.

ZUS контролируется Министерством труда и социальной политики Польши и выполняет следующие задачи:

установление права на выплаты на социальное страхование;

выплата пособия по социальному страхованию;

оценка и сбор взносов на социальное и медицинское страхование, а также взносов в Фонд труда и Фонда гарантированных выплат работникам;

ведение индивидуальных счетов для застрахованных и счетов плательщиков взносов.

В общем, ZUS отвечает за пенсионное и медицинское страхование, а также занимается сбором, оборотом и выплатой денежной помощи и отвечает за эти выплаты:

пенсий для польских пенсионеров;

пенсий по инвалидности;

пособий для тех, кто потерял отца;

пособия по беременности, а так же ряд других случаев.

Кстати, обязанность платить взносы ZUS распространяется также на иностранцев трудоустроенных в Польше, однако все зависит от вида договора, который иностранный работник подписал со своим работодателем.

Кому нужно сообщать в ZUS о своем выезде

С началом российского вторжения и большим наплывом беженцев в Польше, ZUS начали выплачивать денежную помощь украинцам, которые имеют детей.

Денежное пособие выплачивалось в рамках проектов 500 + или Семейный капитал попечительский (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy).

Эти деньги выплачивались только украинцам с детьми, которые находятся на территории Польши. Кроме того, если покинуть Польшу более чем на 30 дней, то права на выплаты теряются.

Если же украинская семья уже начала получать денежную помощь от ZUS или подала заявку на получение выплат, но решила уехать из страны, об этом обязательно нужно сообщить в ZUS.

Итак, сообщать о своем отъезде из Польши должны лишь те граждане, которые, или получают помощь, или подали заявку на выплаты в орган ZUS.

Всем остальным сообщать о желании уехать из страны не нужно.

Как сообщить ZUS о своем отъезде из Польши

Сделать это можно двумя способами:

онлайн с помощью портала PUE ZUS;

лично, посетив отделение ZUS по месту жительства и подав письменное заявление.

С помощью портала PUE ZUS

Войдите в портал PUE ZUS. Авторизуйтесь — вам нужно войти в свою учетную запись. Найдите пункт Общее (Ogólny). Далее выберите Застрахованное лицо (Ubezpieczony) или Получатель помощи (Świadczeniobiorca). Теперь в боковом меню Dokumenty i wiadomości (Документы и сообщения) найдите пункт Dokumenty robocze (Рабочие документы). Найдите кнопку Utwórz nowy (Создать новый). Перед вами появится перечень новых документов, выберите Pismo ogólne POG (общий лист POG). Далее нажмите Utwórz dokument (Создать документ). На экране появится информационное сообщение — нажмите ОК. Если на своей странице вы имеете только вкладку общее (Ogólny), чтобы оформить заявление нажмите Inna – Moje dane z profilu PUE (Другое — Мои данные из профиля PUE). Перед вами появится бланк заявления POG. Информация о вас автоматически подтянется базы данных профиля PUE. На первой странице выберите тип письма Rodzaj pisma — INFORMACJA (Информирование). Теперь нужно вводить данные вручную. Укажите тему письма Tytuł pisma, например, информирование о выезде из Польши. На следующей странице Опишите свое дело (Opis sprawy) и укажите тип помощи, которую вы получаете или на которую подали заявление. Сообщите о выезде из Польши и укажите дату выезда, например: Я заявляю, что я являюсь гражданином Украины, получаю помощь 500+/ Семейный капитал или подал заявление и хочу сообщить о выезде из Польши с… (дата). Нажмите на кнопку Sprawdź (Проверить). Система сама подскажет, заполнили ли вы все необходимые поля. Если все правильно заполнено — сохраните заявление. Затем закройте бланк. Отправьте (Wyślij) заявление и укажите способ получения ответа. Последний шаг — подписание заявления доверенным профилем или с помощью профиля PUE.

Ваша заявка автоматически поступит в центр ZUS.

Если вы хотите лично написать заявление о выезде, вам нужно посетить отделение ZUS по месту жительства и подать письменное заявление.

Работники ZUS все подробно расскажут и помогут при заполнении.