Август, 10 в 12:21

Каждый украинец, оставшийся без работы, имеет право на получение государственного пособия по безработице.

Пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, получившим статус безработного в соответствии с законодательством.

Однако в последнее время большинство украинцев жалуются на задержки этих выплат. Факты ICTV узнавали, почему выплаты по безработице могут задерживаться.

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Почему задерживают выплаты

По состоянию на август 2022 года выплаты осуществляют регулярно. Задержек пока нет.

Если выплаты вам не поступают, то вероятно, вы не посещали центр занятости или не коммуницировали с карьерным советником.

Если же вы находитесь на временно оккупированных территориях, где украинские банки не работают, выплаты вам все равно поступают, просто снять вы их не можете.

Как только вы выедете на подконтрольную территорию Украины, сможете воспользоваться выплатами по безработице.

Факты ICTV направили официальный запрос в Государственный центр занятости, чтобы получить официальный ответ о задержках выплат у некоторых граждан Украины. Сейчас ответ ожидается.

Что должен делать человек, чтобы регулярно получать выплаты

Статус безработного и выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации лица в службе занятости по личному заявлению.

После регистрации карьерный советник назначает следующую встречу, например, через 10 дней. И безработный должен обязательно прийти в центр занятости в назначенный день.

За этот период безработному начисляются выплаты. Если человек не появился в назначенный день, или просто зарегистрировалась и не приходит, выплаты прекращаются.

То есть центр занятости должен постоянно проверять, действительно ли вы безработный, поэтому вы должны обязательно появляться в назначенные дни.

Если этого не делать выплаты начисляться не будут.

Зарегистрированные безработные, которые не могут посетить центр занятости в установленные сроки по причине наступления форс-мажорных обстоятельств (боевые действия, временная оккупация), могут подтвердить намерение пребывания в статусе безработного любыми средствами коммуникации, в том числе электронными.

Если вы не можете появиться в центре при любых обстоятельствах, вы все равно должны поддерживать коммуникацию с карьерным советником.

В случае отсутствия связи — по телефону горячей линии Регионального центра занятости.

Стоит отметить, что выплаты начисляются только от встречи к встрече.

Выплаты по безработице в условиях войны

В конце апреля Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения.

Закон упрощает получение статуса безработного и получение дальнейших финансовых выплат, хоть размер выплат и сократили.

Если раньше максимальная сумма пособия по безработице зависела от прожиточного минимума (9 924 грн), а с июля вообще должен был вырасти до 10 400 грн, то сейчас выплаты по безработице зависят от минимальной зарплаты.

Максимальный размер пособия по безработице отныне составит полторы минимальной зарплаты, то есть 9 750 грн.

Стоит отметить, что общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 180 календарных дней.