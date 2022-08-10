Кто может получить карту киевлянина и как это сделать
Карточка киевлянина — это совместный проект Киевского городского совета и Ощадбанка.
Создана эта платежная система для повышения социальной защиты населения, для механизмов предоставления льгот и удобных современных сервисов для всех жителей столицы.
Кто может получить Карточку киевлянина — читайте в нашем материале.
Что это за карта и какие скидки можно получить
Человек, который имеет Карточку киевлянина может пользоваться льготами и скидками, например дешевле ездить в общественном транспорте.
Карточку киевлянина можно пополнять как электронный билет и платить с нее в метро и наземном транспорте.
Пополнить карту можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.
С картой можно получить скидки в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.
Также, с помощью карты, льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не льготники могут использовать карточку в качестве проездного.
Также установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.
Карточка киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.
О скидках в магазинах, то их список время от времени меняется, поэтому это необходимо выяснять на момент открытия УК.
Сейчас скидку можно получить в торговой сети ООО Киевхлеб и в сети коммунальных аптек КП Фармация.
Кто может получить карточку киевлянина
Получить ее могут все жители Киева, в частности:
- все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);
- ученики и студенты учебных заведений Киева;
- родители и опекуны киевских школьников;
- все, кто официально работает в Киеве;
- вынужденные переселенцы (ВПО);
- люди, имеющие льготы.
Люди, которые имеют льготы, получат социальную карточку киевлянина бесплатно, все остальные должны заплатить за нее по тарифам Ощадбанка – 120 грн в год.
Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие право на получение карты (студенческий билет, справку с места работы, справку ВПО);
- цветное фото 3х4.
Чтобы получить социальную карту, люди, которые имеют льготы должны приложить документы, подтверждающие это.
Кто имеет право на льготы и какие документы нужны:
- ветераны войны — удостоверение ветерана или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
- инвалид войны І-III группы — удостоверение;
- ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС — удостоверение личности, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети войны — пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
- ветераны труда — пенсионное удостоверение;
- пенсионеры, люди с инвалидностью — пенсионное и справку об инвалидности;
- реабилитированы жертвы советского режима и нацистских преследований;
- ветераны военной службы и органов внутренних дел — соответствующее удостоверение;
- многодетные родители — удостоверение родителей многодетной семьи или список многодетных семей, выданный районным структурным подразделением по делам семьи, молодежи и спорта;
- лица, не имеющие права на пенсию — удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь или справка о пребывании на учете и получении указанного вида помощи;
- неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию
- неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, и получающим компенсационную выплату — справка о получении компенсационной выплаты;
- участники боевых действий — соответствующее удостоверение.