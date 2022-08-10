Август, 10 в 16:33

Карточка киевлянина — это совместный проект Киевского городского совета и Ощадбанка.

Создана эта платежная система для повышения социальной защиты населения, для механизмов предоставления льгот и удобных современных сервисов для всех жителей столицы.

Кто может получить Карточку киевлянина — читайте в нашем материале.

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Что это за карта и какие скидки можно получить

Человек, который имеет Карточку киевлянина может пользоваться льготами и скидками, например дешевле ездить в общественном транспорте.

Карточку киевлянина можно пополнять как электронный билет и платить с нее в метро и наземном транспорте.

Пополнить карту можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.

С картой можно получить скидки в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.

Также, с помощью карты, льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не льготники могут использовать карточку в качестве проездного.

Также установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.

Карточка киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.

О скидках в магазинах, то их список время от времени меняется, поэтому это необходимо выяснять на момент открытия УК.

Сейчас скидку можно получить в торговой сети ООО Киевхлеб и в сети коммунальных аптек КП Фармация.

Кто может получить карточку киевлянина

Получить ее могут все жители Киева, в частности:

все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);

ученики и студенты учебных заведений Киева;

родители и опекуны киевских школьников;

все, кто официально работает в Киеве;

работает в Киеве; вынужденные переселенцы (ВПО);

люди, имеющие льготы.

Люди, которые имеют льготы, получат социальную карточку киевлянина бесплатно, все остальные должны заплатить за нее по тарифам Ощадбанка – 120 грн в год.

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право на получение карты (студенческий билет, справку с места работы, справку ВПО);

цветное фото 3х4.

Чтобы получить социальную карту, люди, которые имеют льготы должны приложить документы, подтверждающие это.

Кто имеет право на льготы и какие документы нужны: