Август, 10 в 10:15

Фермер из Лимана в Донецкой области Андрей Перебейнос дважды терял свое хозяйство из-за войны России против Украины. 24 марта в его ферму прилетел Град.

Сегодня он на территории свободной Украины в третий раз пытается встать на ноги.

– В 2014-м наше предприятие было в оккупации полтора месяца. За это время оккупанты тоже натворили беды. У нас разворовали машины, технику, что-то побили. Наши поля тоже были повреждены. Но скоро мы прошли этот этап и пошли дальше — засучили рукава и стали работать. А то, что творится сейчас, – это просто ужас. Они не щадят ничего и никого: ни детей, ни стариков, ни коров, ни быков. Это даже невозможно передать словами, – говорит Андрей Перебейнос.

После 2014 года предприятие Андрея начало строить новые фермы. Вложили деньги в посевную, в строительство ферм, в собственные магазины. Был еще небольшой бизнес по переработке овощей – делали салаты, квашеную капусту, морковь по-корейски.

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– В ноябре 2021 года мы только купили и завезли первых быков на нашу ферму. У нас было 70 голов. И вот в марте, когда у нас начался первый отел, 24-го числа, прилетел Град в нашу ферму и полностью уничтожил ее, – рассказывает Андрей.

После этого решили спасать все, что можно было увезти.

– В селе нас знает каждый. Когда утром ты приезжаешь в центр села и люди говорят: о вы здесь, значит, еще можно не ехать. Когда мы начали уезжать, тогда и другие люди решили, что нужно убегать. Нам удалось вывезти 20 быков, мы везли их 1400 км. Мы заплатили только 250 тыс., чтобы их вывезти под Градами. По дороге рвали траву, чтобы они что-нибудь ели. Вывезли 20 свиней, – вспоминает фермер.

Животных вывозили под Градами, они проехали 1,4 тыс. км: как фермер из Донетчины потерял почти все / 4 фотографии

Также из фермы вывезли часть техники: комбайны и тракторы. И теперь ездят на этой технике по всей Украине, зарабатывают, сдавая в аренду. Но в целом предприятие потеряло 90% актива.

– Мы потеряли людей, они разбежались по разным странам. С нами уехали 15 человек со своими семьями. Мы держимся вместе, начинаем что-то делать. Мы вывезли только 15% техники, остальное осталось в селе. Там нет связи, но некоторые выходят на контакт и рассказывают, что машины украли, тракторы украли или разбили, у нас были Газели, погрузчики, бензовозы – это все тоже уничтожили, – говорит аграрий.

А все зерно оккупанты просто разворовали.

— Все зерно, которое было на складах, полностью вычищено. Я не понимаю, как можно было 500 тонн зерна за месяц вывезти? В мешках или как? — возмущается Андрей.

Теперь он и люди, уехавшие с ним, пытаются реанимировать свое хозяйство в третий раз. Хотя это сложно, потому что нет земли и нет жилья. Неравнодушные люди на Львовщине приютили и технику, и спасенный скот.

– Когда я два месяца ездил по всему Западу Украины, искал место, где поставить нашу технику, куда перевезти наших быков, нам помог мужчина, позже я назову его имя. На этом месте когда-то была ферма. И вот на новую ферму мы уже завозим 70 голов быков, 5 коров. Мы взяли курочек, уточек, хозяйство начинает жить. Дайте нам два-три года, и мы построим одно из лучших предприятий. Но без земли тяжело. Если нам государство поможет с государственными землями, это будет очень хорошо, — говорит Андрей Перебейнос.

Фермер призывает правительство и в целом украинские власти выделить земли, которые находятся в государственной собственности, тем фермерам, которые уехали с оккупированных территорий и оказались фактически без ничего.

– Полмиллиона гектаров у нас есть в Академии аграрных наук. Поэтому просьба к нашему президенту: тем фермерам, которые оставили все (нас таких 2 тыс. где-то), дайте каждому по 1 тыс. га земли, ее все и не возьмут. Дайте им землю в Украине и пусть работают. Дайте льготные кредиты хотя бы на три года, чтобы мы могли заново купить технику и работать, – просит фермер.

Фермер говорит, что война разделила всех аграриев на три категории.

– Те фермеры, которые в оккупации (у них прошло все быстро, и они как-то сегодня работают), вторые – там, где линия фронта. Там все уничтожено, нет ничего. И третья – деоккупированные, они также пытаются как-то спасти свой урожай. 25% зерна, качественного зерна, давали именно Восток и Юг Украины. Поэтому я тоже очень прошу сегодня наше государство, наше правительство. Сегодня нужно собрать всю аналитику: кто, как и где пострадал, и сказать, стоит ли нам ждать компенсации, – добавляет аграрий.

Фермерам сложно мириться с тем, что они потеряли свои хозяйства, которые лелеяли и в которые вкладывали всю свою жизнь. Есть примеры просто ужасные.

– Из Купянского района женщина, которая 20 лет была фермером, выехала на свободную территории Украины. Но оккупационные войска ей сказали: если не вернешься, мы все “национализируем”. Вот она съездила к детям в Киев и вернулась назад, а вчера ее уже похоронили. Я знаю много примеров, когда наши коллеги от сердечных приступов, от безнадежности просто уходят из жизни, – рассказывает Андрей.

Но добавляет, что аграрии не должны сдаваться. И вообще, украинцы не должны опускать руки.