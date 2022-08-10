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Факты / Украина / Общество

В Киеве родители школьников смогут выбирать форму обучения – КГГА

Валентина Летяк, редактор ленты
школа
Фото: Depositphotos

В школах Киева не будут навязывать ту или иную форму обучения детей – родители будут выбирать сами, заверила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян после инспекции учебных заведений в рамках подготовки к новому учебному году.

– Ни в коем случае не будет принуждения к той или иной форме обучения в столице, родители будут выбирать сами любую форму обучения: офлайн, онлайн или индивидуальную. Не будет и единого шаблона для всех школ столицы, каждая будет принимать то или иное решение, опираясь на множество факторов, – подчеркнула она.

По ее словам, большинство школ сейчас в процессе выбора формата обучения, решение ожидается в течение 10 дней.

Фиданян сообщила, что к новому учебному году в условиях военного положения готовятся 1 252 образовательных учреждения, и отметила – нагрузка на них не уменьшится, хотя почти 20% столичных школьников находятся за границей.

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Она объяснила, что часть из них будет учиться дистанционно, а также киевские школы примут детей вынужденных переселенцев.

По данным опроса, проведенного КГГА, почти 70% родителей готовы, чтобы их дети приступили к обучению в школах в очном формате.

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Источник: КГГА
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