Факты / Украина / Общество Август, 10 в 18:12 Защищено: В Ужгороде стартует выставка-продажа картин «Искусство победы» в поддержку ВСУ и для финансирования местного Музея науки Владислава Ткаченко, Редакторка сайта Фото: Факты ICTV Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Выставка Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!