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Факты / Украина / Общество

Защищено: В Ужгороде стартует выставка-продажа картин «Искусство победы» в поддержку ВСУ и для финансирования местного Музея науки

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Защищено: В Ужгороде стартует выставка-продажа картин «Искусство победы» в поддержку ВСУ и для финансирования местного Музея науки
Фото: Факты ICTV

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