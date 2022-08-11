Будет ли пенсия без стажа: на что могут рассчитывать украинцы

Август, 11 в 14:57

Самое главное условие для получения пенсий в Украине — наличие страхового стажа.

Страховой стаж — это период, за который работодатель уплачивает ежемесячные обязательные страховые взносы (ЕСВ) за своего работника. Если человек ФЛП, этот взнос он оплачиваете лично.

Будет ли выплачиваться пенсия, если человек не имеет страхового стажа — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Будет ли пенсия без стажа

Если вы не уверены хватает ли вам стажа для выхода на пенсию и получения пенсионных выплат, вы можете проверить эту информацию онлайн через Портала электронных услуг от ПФУ.

Выйти на пенсию и получать выплаты в 2022 году могут:

люди в 60 лет , если стаж составляет не менее 29 лет ;

, если стаж составляет ; в 63 года, если стаж от 19 до 29 лет ;

; в 65+, если стаж составляет 15-19 лет.

Кроме того, для выхода на пенсию по возрасту нужно работать официально, чтобы стаж начислялся.

Украинцы, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет, все равно могут выйти на пенсию в 65 лет, однако они не имеют права на пенсионные выплаты.

Действительно, в Украине не предусмотрены традиционные пенсионные выплаты для тех, кто нет стажа или его недостаточно.

Вместо традиционной пенсии такие лица имеют возможность получить социальную помощь. Об этом еще в январе 2022 года рассказывала Марина Лазебная.

По ее словам, такая “пенсия” называется Государственная помощь тем людям, которые не имеют права на пенсию. Ее размер также привязан к прожиточному минимуму (2508 грн).

Начать получать ее можно лишь с 65-летнего возраста.

Стоит отметить, что человек, который не работал вообще или работал неофициально, на программы повышения размера пособия рассчитывать не может.

Итак, людям, достигшим 65 лет, но не имеющим достаточно стажа, или и вовсе его не имеющим, нужно обращаться в органы социальной защиты. Тогда им назначается эта социальная государственная помощь.

Также люди могут обратиться за помощью как малообеспеченные и получать социальную помощь.

Есть еще третий вариант — можно однократно докупить себе стаж. Придется заплатить чуть меньше 3 тыс. грн за каждый месяц стажа.

Размер социальной выплаты пенсионерам без стажа

Размер государственной помощи тем людям, которые не имеют права на пенсию привязан к прожиточному минимуму — с 1 июля 2022 года составляет 2508 грн.

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Сейчас максимальный размер государственной денежной помощи для пенсионеров без страхового стажа составляет 2027 грн.