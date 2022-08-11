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Факты / Украина / Общество

ЮНИСЕФ останавливает прием заявок на помощь для ВПЛ: причины и дата

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Паспорт, документи, ДМС, ЦНАП
Фото: Depositphotos

ЮНИСЕФ останавливает прием заявок на помощь для ВПЛ. Об этом ЮНИСЕФ сообщили на своем официальном сайте.

Подробнее о помощи от ЮНИСЕФ и остановке приема заявок — читайте в материале Фактов ICTV.

Останавливают прием заявок — причина

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — это дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

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Программа от ЮНИСЕФ начала принимать заявки на помощь почти с самого начала полномасштабной войны.

По состоянию на 10 августа 2022 года, ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 тыс. семей, воспитывающим 331 тыс. детей, в том числе 33 тыс. детей с инвалидностью.

14 августа 2022 года в 23.00 регистрация на программу денежной помощи совместно от ЮНИСЕФ будет приостановлена. 

Как сообщается на сайте, информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже.

Прекратить прием заявок в ЮНИСЕФ решили, чтобы обработать все заявки и осуществить выплаты семьям, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь.

Заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны, поэтому, если вы еще не прислали заявку, успейте сделать это до воскресенья 14 августа.

Напомним, заявки проходят два этапа проверки:

  • технический отбор — проверяются данные, которые вы указали. Если все хорошо, вы получите СМС с подтверждением.
  • отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы. Если ваша семья соответствует всем критериям, вам будет начислена помощь.

Помощь от ЮНИСЕФ — что предполагает

В течение первой фазы программы ЮНИСЕФ помогает семьям в Украине, которые принадлежат к одной из двух категорий:

  • имеют трех и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;
  • имеют двух и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Опекуны детей тоже могут подавать заявку на получение пособия, если соответствуют этим критериям.

Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Семья получит единовременную выплату за три месяца на указанный банковский счет или карту в течение четырех недель с момента подачи заявки.

Как отправить заявку на помощь от ЮНИСЕФ и что для этого нужно — смотрите здесь.

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